Petek Dinçöz'ü yaz geldi pozuyla gören tanıyamadı
Sahnelere yaz tatili molası veren ünlü isimler arasındaki yerini alan ünlü şarkıcı Petek Dinçöz'ün bikinili paylaşımlarını gören güzel şarkıcıyı tanıyamadı...
Uzun zamandır magazin dünyasının gündeminde yaptıkları ve yaşamıyla göz önünde olan önemli figürlerinden Petek Dinçöz, eşi ve oğluyla konserlerden arta kalan zamanını Çeşme'de dinlenerek geçiriyor.
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Uzun zamandır magazin dünyasının gündeminde yaptıkları ve yaşamıyla göz önünde olan önemli figürlerinden Petek Dinçöz, eşi ve oğluyla konserlerden arta kalan zamanını Çeşme'de dinlenerek geçiriyor.
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