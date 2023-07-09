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  4. Petek Dinçöz'ü yaz geldi pozuyla gören tanıyamadı

Petek Dinçöz'ü yaz geldi pozuyla gören tanıyamadı

Sahnelere yaz tatili molası veren ünlü isimler arasındaki yerini alan ünlü şarkıcı Petek Dinçöz'ün bikinili paylaşımlarını gören güzel şarkıcıyı tanıyamadı...

Petek Dinçöz'ü yaz geldi pozuyla gören tanıyamadı - Resim: 1

Uzun zamandır magazin dünyasının gündeminde yaptıkları ve yaşamıyla göz önünde olan önemli figürlerinden Petek Dinçöz, eşi ve oğluyla konserlerden arta kalan zamanını Çeşme'de dinlenerek geçiriyor.

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Petek Dinçöz'ü yaz geldi pozuyla gören tanıyamadı - Resim: 2

Uzun zamandır magazin dünyasının gündeminde yaptıkları ve yaşamıyla göz önünde olan önemli figürlerinden Petek Dinçöz, eşi ve oğluyla konserlerden arta kalan zamanını Çeşme'de dinlenerek geçiriyor.

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Petek Dinçöz'ü yaz geldi pozuyla gören tanıyamadı - Resim: 3
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Petek Dinçöz'ü yaz geldi pozuyla gören tanıyamadı - Resim: 4
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