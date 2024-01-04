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  4. Photoshop'un ayarını kaçıran Simge Sağın dalga konusu oldu

Photoshop'un ayarını kaçıran Simge Sağın dalga konusu oldu

Ünlü şarkıcı Simge, ayna karşısında çektiği pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Photoshop'u abartan ünlü isim, alay konusu oldu.

Kaynak: Fotoğraflar: Instagram
Photoshop'un ayarını kaçıran Simge Sağın dalga konusu oldu - Resim: 1

Aşkın Olayım şarkısıyla 2023 yılına damgasını vuran ünlü şarkıcı Simge Sağın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. 

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Photoshop'un ayarını kaçıran Simge Sağın dalga konusu oldu - Resim: 2

1.8 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından spor yaptıktan sonra ayna karşısına çektiği pozunu paylaşan güzel şarkıcı, ''Bugünüme bin şükür. Hadi siz de spor yapın! Dünya üşenenlere ayrı davranıyor, unutma!'' diye not düştü.

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Photoshop'un ayarını kaçıran Simge Sağın dalga konusu oldu - Resim: 3

PHOTSHOP'UN AYARINI KAÇIRDI

Güzel şarkıcının Photoshop'u abartıp, bel bölgesini inceltmeye çalışırken sol tarafındaki duvarı yamultması ise alay konusu oldu.

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Photoshop'un ayarını kaçıran Simge Sağın dalga konusu oldu - Resim: 4
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