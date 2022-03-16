Pilotluktan otobüs şoförlüğüne... Yağmur Sarıoğlu bombayı patlattı
Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, otobüs şoförü oldu. Sarıoğlu ehliyetini aldığını duyurarak Galatasaray otobüsü önünde çekilen fotoğrafını paylaştı.
Galatasaraylı eski futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, otobüs şoförü oluyor.
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Sarıoğlu, D sınıfı otobüs ehliyeti aldığını duyurdu.
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Instagram paylaşımlarıyla çok konuşulan Sarıoğlu, Galatasaray takım otobüsünün önüne poz verdi.
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Sarıoğlu, "Uzun zamandır yapılacaklar listemde olan D sınıfı Otobüs ehliyetimi aldığımı daha güzel bir görselle paylaşamazdım" dedi.
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