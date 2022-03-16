  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Pilotluktan otobüs şoförlüğüne... Yağmur Sarıoğlu bombayı patlattı

Pilotluktan otobüs şoförlüğüne... Yağmur Sarıoğlu bombayı patlattı

Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, otobüs şoförü oldu. Sarıoğlu ehliyetini aldığını duyurarak Galatasaray otobüsü önünde çekilen fotoğrafını paylaştı.

Pilotluktan otobüs şoförlüğüne... Yağmur Sarıoğlu bombayı patlattı - Resim: 1

Galatasaraylı eski futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, otobüs şoförü oluyor.

1 / 5
Pilotluktan otobüs şoförlüğüne... Yağmur Sarıoğlu bombayı patlattı - Resim: 2

Sarıoğlu, D sınıfı otobüs ehliyeti aldığını duyurdu.

2 / 5
Pilotluktan otobüs şoförlüğüne... Yağmur Sarıoğlu bombayı patlattı - Resim: 3

Instagram paylaşımlarıyla çok konuşulan Sarıoğlu, Galatasaray takım otobüsünün önüne poz verdi.

3 / 5
Pilotluktan otobüs şoförlüğüne... Yağmur Sarıoğlu bombayı patlattı - Resim: 4

Sarıoğlu, "Uzun zamandır yapılacaklar listemde olan D sınıfı Otobüs ehliyetimi aldığımı daha güzel bir görselle paylaşamazdım" dedi.

4 / 5