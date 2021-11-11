Pınar Altuğ cesurca estetiksiz halini paylaştı

Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği 'Meltem' karakteriyle tanınan güzel oyuncu Pınar Altuğ, Instagram hesabından 1998 yılına ait bir fotoğrafını paylaştı. Altuğ'un, ''1998 Türkiye Güzellik Yarışması'nı sunarken'' notunu düştüğü paylaşımına yorum yağdı. Takipçileri, Altuğ'a ''Hep güzel, huy da güzel'', ''Çok güzelsin, ışık saçıyorsun'' ve ''Her halinizle güzelsiniz'' gibi yorumlarda bulundular.