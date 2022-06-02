Pınar Altuğ fit hali ile genç kızlara taş çıkarttı
Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından ayna karşısında çekildiği pozu paylaştı.
Eşi Yağmur Atacan ile arasındaki yaş farkı nedeniyle sık sık eleştirilen ve takipçilerine verdiği yanıtlarla adından söz ettiren Pınar Altuğ, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yerini alıyor.
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Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalarda yer edinen Pınar Altuğ, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
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Ayna karşısında çekildiği kareyi sosyal medya hesabından paylaşan Pınar Altuğ, kısa sürede gündem oldu.
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Fit hali ve güzelliğiyle dikkat çeken Altuğ için "20'liklere taş çıkarır", "Kim der bir çocuk annesi", "Hiç yaşlanmıyor" yorumları yapıldı.
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