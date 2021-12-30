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  4. Pınar Altuğ gelen yorumla çılgına döndü: Gerçekten manyaksınız

Pınar Altuğ gelen yorumla çılgına döndü: Gerçekten manyaksınız

Sosyal medyada oldukça aktif olan Pınar Altuğ, eşiyle olan fotoğrafına gelen yorum sonrası çılgına döndü.

Pınar Altuğ gelen yorumla çılgına döndü: Gerçekten manyaksınız - Resim: 1

Ekranların uzun soluklu dizileri arasında yer alan Çocuklar Duymasın'da "Meltem" karakteriyle ün kazanan Pınar Altuğ, kendisinden 9 yaş küçük olan Yağmur Atacan'la 14 yıl önce nikah masasına oturmuştu.

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Pınar Altuğ gelen yorumla çılgına döndü: Gerçekten manyaksınız - Resim: 2

GELEN YORUM HERKESİ KIZDIRDI

Evlendiği günden bu yana, eşiyle arasındaki yaş farkı sürekli gündeme gelen Pınar Altuğ, yıllar geçmesine rağmen sosyal medyada olumsuz eleştirilere maruz kalıyor.

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Pınar Altuğ gelen yorumla çılgına döndü: Gerçekten manyaksınız - Resim: 3

Son olarak eşi ve kızıyla duygusal bir paylaşım yapan Altuğ'a gelen yorum başta ünlü oyuncuyu olmak üzere, birçok kişiyi de kızdırdı.

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Pınar Altuğ gelen yorumla çılgına döndü: Gerçekten manyaksınız - Resim: 4

"OĞLUNUZ GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Bir takipçisi Altuğ'un fotoğrafının altına "Eşek kadar kadın, bula bula çocuk yaşta bir adam bulup evlendi.

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