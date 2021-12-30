Pınar Altuğ gelen yorumla çılgına döndü: Gerçekten manyaksınız
Sosyal medyada oldukça aktif olan Pınar Altuğ, eşiyle olan fotoğrafına gelen yorum sonrası çılgına döndü.
Ekranların uzun soluklu dizileri arasında yer alan Çocuklar Duymasın'da "Meltem" karakteriyle ün kazanan Pınar Altuğ, kendisinden 9 yaş küçük olan Yağmur Atacan'la 14 yıl önce nikah masasına oturmuştu.
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GELEN YORUM HERKESİ KIZDIRDI
Evlendiği günden bu yana, eşiyle arasındaki yaş farkı sürekli gündeme gelen Pınar Altuğ, yıllar geçmesine rağmen sosyal medyada olumsuz eleştirilere maruz kalıyor.
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Son olarak eşi ve kızıyla duygusal bir paylaşım yapan Altuğ'a gelen yorum başta ünlü oyuncuyu olmak üzere, birçok kişiyi de kızdırdı.
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"OĞLUNUZ GİBİ GÖRÜNÜYOR"
Bir takipçisi Altuğ'un fotoğrafının altına "Eşek kadar kadın, bula bula çocuk yaşta bir adam bulup evlendi.
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