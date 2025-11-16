Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çiftinin kızı Su podyumda büyüledi
Ünlü oyuncular Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çiftinin kızı Su özel bir defile için podyumdaydı...
1994 yılında Miss Turkey yarışmasında birincilik elde eden, 'Çocuklar Duymasın'daki 'Meltem' karakteriyle yıldızı parlayan Pınar Altuğ, kendisinden dokuz yaş küçük meslektaşı Yağmur Atacan ile 2008 yılında hayatını birleştirmiş ve 2009 yılında Su adını verdikleri bir kız çocuğu annesi olmuştu.
Şimdilerde 16 yaşında olan Su Atacan Dülük Antik Kenti’nde Cumhuriyet’in 102. yılı için düzenlenen Tuba Ergin defilesinde podyuma çıktı.
Pınar Altuğ’un, “Hayatımızın en özel gecelerinden biri… ve podyumda kızımız Su” sözleriyle paylaştığı bu geceden kareler tam not aldı.
