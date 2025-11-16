Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çiftinin kızı Su podyumda büyüledi

1994 yılında Miss Turkey yarışmasında birincilik elde eden, 'Çocuklar Duymasın'daki 'Meltem' karakteriyle yıldızı parlayan Pınar Altuğ, kendisinden dokuz yaş küçük meslektaşı Yağmur Atacan ile 2008 yılında hayatını birleştirmiş ve 2009 yılında Su adını verdikleri bir kız çocuğu annesi olmuştu.