Pınar Altuğ: İlk ödülümü 2003’te aldım
Pantene Altın Kelebek Ödülleri'ne eşi ve kızı olmadan katılan Altuğ, "Biz görev bölümü yaptık. Yağmur, kızım ile beraber evden izleyecek. Ben de buradayım” dedi.
47'nci Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde büyük heyecan yaşandı. Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği geceyi oyuncu Cem Davran ve Çağla Şıkel sundu.
Geceye eşi ve kızından yoksun katılan Pınar Altuğ, "Altın Kelebek benim hayatıma 2003’te girdi. İlk ödülümü 2003’te aldım. Benim hayatımda ayrı bir yeri var. Dolayısıyla burada olmak çok güzel” dedi.
Gazetecilerin eşi Yağmur Atacan’ı sorması üzerine Altuğ, “Erkekler takım elbise ve smokin giymek zorunda kaldıkları zaman çok böyle gecelere katılmayı tercih etmiyorlar. Biz görev bölümü yaptık. Yağmur, kızım ile beraber evden izleyecek. Ben de buradayım” dedi.
1994 yılında Türkiye Güzeli seçilen Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ, yıllar öncesine ait bir fotoğrafını, "Madem perşembe o zaman #tbt" notuyla Instagram hesabından paylaştı.