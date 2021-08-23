Pınar Altuğ ''Mini''siyle yüzdü
Çocuklar Duymasın adlı dizide Meltem karakteriyle büyük çıkış yaparak hayran kitlesini attıran oyuncu Pınar Altuğ özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.
Çocuklar Duymasın adlı dizide Meltem karakteriyle büyük çıkış yaparak hayran kitlesini attıran oyuncu Pınar Altuğ özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.
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Marmaris'te eşi ve kızı ile birlikte tatilde olan Pınar Altuğ son olarak köpeği 'Mini' ile yüzdüğü anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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Fit hali ile genç kızlara taş çıkaran 46 yaşındaki Pınar Altuğ'un eğlenceli videosuna takipçilerinden beğeni yağdı.
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Pınar Altuğ
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