Pınar Altuğ: Tersim çok fenadır
Sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla ve takipçilerine verdiği cevaplarla gündeme gelen Pınar Altuğ, samimi açıklamalarda bulundu.
Yağmur Atacan ile 2008’de evlenen Pınar Altuğ kızı Su için “Çok tatlı bir genç kız oldu. Merhametli, duyarlı. Ben yaptım, sonuçtan memnunum. Gurur duyacağım bir kızım var” dedi.
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Pınar Altuğ açıklamalarına şöyle devam etti:
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Eskiden çok mükemmeliyetçi biriydim. Her şeyi en ince detayına kadar programlardım, planlıydım.
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Pandemi döneminde değiştim. Daha sakinleştim. Ama yine de tersim çok fenadır.
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