  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Pınar Altuğ: Tersim çok fenadır

Pınar Altuğ: Tersim çok fenadır

Sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla ve takipçilerine verdiği cevaplarla gündeme gelen Pınar Altuğ, samimi açıklamalarda bulundu.

Pınar Altuğ: Tersim çok fenadır - Resim: 1

Yağmur Atacan ile 2008’de evlenen Pınar Altuğ kızı Su için “Çok tatlı bir genç kız oldu. Merhametli, duyarlı. Ben yaptım, sonuçtan memnunum. Gurur duyacağım bir kızım var” dedi.

1 / 7
Pınar Altuğ: Tersim çok fenadır - Resim: 2

Pınar Altuğ açıklamalarına şöyle devam etti: 

2 / 7
Pınar Altuğ: Tersim çok fenadır - Resim: 3

Eskiden çok mükemmeliyetçi biriydim. Her şeyi en ince detayına kadar programlardım, planlıydım.

3 / 7
Pınar Altuğ: Tersim çok fenadır - Resim: 4

Pandemi döneminde değiştim. Daha sakinleştim. Ama yine de tersim çok fenadır.

4 / 7