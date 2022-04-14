Pınar Altuğ'dan bomba itiraf: ''Ben gördüğümde eşime de gösteririm''

"DEKOLTE GÖRDÜĞÜMÜZDE EŞİM DE BEN DE BAKARIZ"

Altuğ, Çağlayan'ın "Sevgilinizle yemeğe çıktığınız onun başka birinin dekoltesine bakması normal midir?" sorusu üzerine "Eğer gerçekten bir sergileme durumu varsa eşimin gözünün takılması normaldir. Bu arada benim kocam görmez. Geçen gün gittiğimiz restoranda başımıza geldi. Kapının girişinde oturan bir hanımın göğüsleri resmen masanın üzerindeydi. Biz özel bakmaya gittik. Yağmur 'kapıdan girince gözümü alamadım' dedi. Hakikaten de alınacak gibi değildi. Ona bakmazsanız zaten bir acayiplik var. Öyle bir durum varsa bakılması normal. Zaten bakılsın diye yapılmış. Ben güzel bir kadın ya da adam gördüğümde hem kocama gösteririm hem kendim bakarım. Güzele bakmak sevaptır" dedi.