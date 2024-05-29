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  4. Pınar Altuğ’dan ''bu açıklığınızla mezarda ne yapacaksınız'' yorumuna sert tepki

Pınar Altuğ’dan ''bu açıklığınızla mezarda ne yapacaksınız'' yorumuna sert tepki

Oyuncu Pınar Altuğ kendisini giyim tarzı üzerinden kendisine eleştiren takipçisine sosyal medyada tepki gösterdi.

Pınar Altuğ’dan ''bu açıklığınızla mezarda ne yapacaksınız'' yorumuna sert tepki - Resim: 1

‘Çocuklar Duymasın’ dizisindeki ‘Meltem’ karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Pınar Altuğ sosyal medya hesabından katıldığı bir etkinlikteki pozlarını paylaştı.

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Pınar Altuğ’dan ''bu açıklığınızla mezarda ne yapacaksınız'' yorumuna sert tepki - Resim: 2

Bir takipçisi Altuğ’u giyim tarzı üzerinden hedef alarak “Sizin gibi insanlar gerçeği duymaktan o kadar çok korkuyor ki mezarda ne yapacaksınız acaba çok merak ediyorum bu açıklığınızla ve bu yaşta” ifadelerini kullandı.

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Pınar Altuğ’dan ''bu açıklığınızla mezarda ne yapacaksınız'' yorumuna sert tepki - Resim: 3

Altuğ ise “Benim ne olacağım neden sizi bu kadar meraklandırıyor? Hepimiz kendimizden sorumluyuz değil mi? Üzmeyin kendinizi” diye karşılık verdi.

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Pınar Altuğ’dan ''bu açıklığınızla mezarda ne yapacaksınız'' yorumuna sert tepki - Resim: 4
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