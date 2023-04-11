Pınar Altuğ'dan süper minili poz! Takipçisine olay tepki: Aptala anlatır gibi anlatmak gerekiyor

Yıllara meydan okuyan oyuncunun süper minili tarzını beğenmeyenler de vardı. Güzel oyuncunun süper minisi kimi takipçisine kısa geldi.

Pınar Altuğ'a takipçileri tarafından "Alt tarafını giyinmeyi unutmuşsun", "Altında etek yok sandım", "Yaş aldıkça güzelleşiyorsun" gibi yorumlar yapılırken Altuğ "Alt tarafını giyinmeyi unutmuşsun" yorumuna önce "Unutmadım kıyafet öyle" derken daha sonra "Bazılarına aptala anlatır gibi anlatmak gerekiyor ya, ben de anlatamıyorum" diye cevap verdi.