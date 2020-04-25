Pınar Altuğ'dan ''yaş farkı'' açıklaması

"Aramızdaki yaş farkı hiç sorun olmadı. Konuşmadık bile. Acaba elimden kaçar mı, gider mi diye hiç endişe etmedim. Sanki yaşı yaşına uygun olunca oluyor mu? Denedik olmadı işte. Yağmur, beni ayakta tutan adamdır aslında.”