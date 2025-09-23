  1. Anasayfa
  Pınar Altuğ'un canına tak etti, isyan bayrağını çekti: Dava yağmuru başlıyor!

Pınar Altuğ'un canına tak etti, isyan bayrağını çekti: Dava yağmuru başlıyor

Ünlü sanatçı Pınar Altuğ, hakkında çıkan asılsız "öldü" haberlerine erişim ve yorum yasağı getirildiğini açıklarken kazanacağı tazminatı da ihtiyaç sahiplerine bağışlayacağını söyledi.

Uzun bir süredir profesyonel olarak yoga yapan ünlü oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ, geçtiğimiz ay yogadaki marifetlerini sergilerken sosyal medyadan gelen çirkin tacizler sonrasında isyan ederek "halleniyor musunuz" diye sormuştu. 

Yoga pozlarıyla magazin gündeminde günlerdir yer alan Pınar Altuğ'un başı bu sefer de "Pınar Altuğ öldü" yalanıyla başı dertte.

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, hakkında çıkan asılsız "öldü" haberlerine karşı açtığı hukuki mücadelede yeni gelişmeleri paylaştı.

Pınar Altuğ, söz konusu haberlere erişim ve yorum yasağı getirildiğini açıklayarak, “Şu anda erişim yasağı geldi hepsine. Hiçbir yerde haberi göremezsiniz. Yorum yasağı geldi. Şimdi tazminatı gelecek. Çok güzel olacak. O gelen parayı da ihtiyacı olan birine yollarız elbette” dedi.

