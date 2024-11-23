Pınar Altuğ'un ''köylü kadın'' sözleri tepki çekti

KÖTÜ KADIN ROLÜ OLABİLİR'

50 yaşındaki oyuncu, "Ters köşe bir rol olur mu?" sorusuna ise "Bu tipin müsaade edeceği ters köşe olabilir. Hep iyi bir anne rolleri oynadım. Kötü kadın olabilir. Köylü kadın çıkmaz benden" şeklinde cevapladı.