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Pınar Altuğ'un ''köylü kadın'' sözleri tepki çekti

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Pınar Altuğ, ''Ters köşe bir rol olur mu?'' sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu.

Pınar Altuğ'un ''köylü kadın'' sözleri tepki çekti - Resim: 1

Kendisi gibi oyuncu Yağmur Atacan'la evli olan, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Pınar Altuğ, kendisine yakışmayacağını düşündüğü rolü açıkladı.

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Pınar Altuğ'un ''köylü kadın'' sözleri tepki çekti - Resim: 2

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu, bir etkinlikte magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

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Pınar Altuğ'un ''köylü kadın'' sözleri tepki çekti - Resim: 3

Gelen dizi tekliflerini beğenmediğini belirten Altuğ, "Zaman zaman bazı şeyler geliyor ama içinde olmaktan mutlu olacağım şey gelmedi. Ben de özledim" dedi.

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Pınar Altuğ'un ''köylü kadın'' sözleri tepki çekti - Resim: 4

KÖTÜ KADIN ROLÜ OLABİLİR'
50 yaşındaki oyuncu, "Ters köşe bir rol olur mu?" sorusuna ise "Bu tipin müsaade edeceği ters köşe olabilir. Hep iyi bir anne rolleri oynadım. Kötü kadın olabilir. Köylü kadın çıkmaz benden" şeklinde cevapladı.

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