Pınar Altuğ'un ''köylü kadın'' sözleri tepki çekti
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Pınar Altuğ, ''Ters köşe bir rol olur mu?'' sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu.
Kendisi gibi oyuncu Yağmur Atacan'la evli olan, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Pınar Altuğ, kendisine yakışmayacağını düşündüğü rolü açıkladı.
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Uzun süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu, bir etkinlikte magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı.
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Gelen dizi tekliflerini beğenmediğini belirten Altuğ, "Zaman zaman bazı şeyler geliyor ama içinde olmaktan mutlu olacağım şey gelmedi. Ben de özledim" dedi.
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KÖTÜ KADIN ROLÜ OLABİLİR'
50 yaşındaki oyuncu, "Ters köşe bir rol olur mu?" sorusuna ise "Bu tipin müsaade edeceği ters köşe olabilir. Hep iyi bir anne rolleri oynadım. Kötü kadın olabilir. Köylü kadın çıkmaz benden" şeklinde cevapladı.
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