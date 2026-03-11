Pınar Altuğ'un ''müstehcen sahne" sorusuna yanıtı, Yağmur Atacan’ın ise tepkisi olay oldu

Dijital platformlarda artan cesur yapımlara atıfta bulunan bir takipçinin, "Müstehcen içerikli bir senaryo gelirse oynar mısınız?" sorusuna Altuğ, profesyonel bir bakış açısıyla cevap verdi. "Senaryonun boyutuna bakarım," diyen Altuğ, sınırlarını şöyle çizdi:

"Belirli bir çizginin üzerine çıkmam muhtemelen. Öpüşme sahneleri bile bazen müstehcen algılanabiliyor. Eğer sahne sadece dikkat çekmek ve ses getirmek için 'ekstra' olarak konulmuşsa kabul etmem. Ancak senaryonun akışına, hikayenin derinliğine hizmet ediyorsa ve o sahne projenin bir parçasıysa durum değişebilir."