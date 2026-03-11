Pınar Altuğ'un ''müstehcen sahne" sorusuna yanıtı, Yağmur Atacan’ın ise tepkisi olay oldu
YouTube kanallarında hayranlarından gelen soruları yanıtlayan Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti, "müstehcen içerikli senaryo" sorusuyla sosyal medyanın gündemine oturdu.
Hem yaptığı açıklamalar hem de sosyal medyada yaşantısına dair tepki çeken yorumlara verdiği yanıtlarla Türkiye'de magazin gündeminden düşmeyen Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan bir kez daha ikili diyaloglarıyla gündemde.
Magazin dünyasının sevilen çiftlerinden Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, YouTube kanallarında takipçileriyle buluştukları son videoda, özel hayatlarına ve kariyerlerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Çiftin bir takipçilerinden gelen "müstehcen içerikli senaryo" sorusuna verdikleri yanıtlar, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.
Dijital platformlarda artan cesur yapımlara atıfta bulunan bir takipçinin, "Müstehcen içerikli bir senaryo gelirse oynar mısınız?" sorusuna Altuğ, profesyonel bir bakış açısıyla cevap verdi. "Senaryonun boyutuna bakarım," diyen Altuğ, sınırlarını şöyle çizdi:
"Belirli bir çizginin üzerine çıkmam muhtemelen. Öpüşme sahneleri bile bazen müstehcen algılanabiliyor. Eğer sahne sadece dikkat çekmek ve ses getirmek için 'ekstra' olarak konulmuşsa kabul etmem. Ancak senaryonun akışına, hikayenin derinliğine hizmet ediyorsa ve o sahne projenin bir parçasıysa durum değişebilir."