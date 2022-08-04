Pınar Deniz imajını değiştirdi, artık o kızıl bir güzel

Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Pınar Deniz, Uraz Kaygılaroğlu, Tolga Tekin, Ahmet Rıfat Şungar, Şebnem Hassanisoughi, İpek Çiçek ve Serhat Kılıç gibi isimler yer alıyor. Türkiye’nin en ünlü isminin gündüz ışıltılı, gece ise karanlık dünyasını anlatan dizi yakında Disney+’ta yayınlanacak.