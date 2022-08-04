Pınar Deniz imajını değiştirdi, artık o kızıl bir güzel
Disney Plus Başrolünde Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu'nun yer aldığı Türkiye'nin yeni yerli içeriği 'Avcı'dan ilk görüntüleri yayınlanmıştı. Güzel oyuncu Pınar Deniz yeni rolü için imajını değiştirip saçlarını kızıla çevirdi.
Dijital yayın platformu Disney Plus Türkiye'nin yeni yerli içeriği 'Avcı'dan ilk fotoğraflar yayınlandı. Kod adı ‘Avcı’ olarak duyurulan gerilim-suç-mizah türündeki dizinin yönetmen koltuğunda Soner Caner’in oturuyor.
Pınar Deniz son paylaşımında kızıl saçlı haliyle fotoğraf paylaşıp yeni başlayacak dizisine gönderme yaptı.
Pınar'ın kızıl saçlı haline binlerce beğeni geldi.
İşte Pınar Deniz'in rolü için kullandığı kızıl saçlı hali...
Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Pınar Deniz, Uraz Kaygılaroğlu, Tolga Tekin, Ahmet Rıfat Şungar, Şebnem Hassanisoughi, İpek Çiçek ve Serhat Kılıç gibi isimler yer alıyor. Türkiye’nin en ünlü isminin gündüz ışıltılı, gece ise karanlık dünyasını anlatan dizi yakında Disney+’ta yayınlanacak.