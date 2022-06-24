Pınar Deniz sosyal medyada alay konusu oldu

"ÇOK FAZLA İŞTE OYNAYINCA BÜYÜSÜ BOZULDU"

2 yıl önce İbrahim Selim'in programına konuk olan güzel oyuncu meslektaşı Timothee Chalamet için "İlk izlediğimde etkilenmiştim ama sonra bendeki tüm etkisini yitirdi. Çok fazla işten oynayarak ve çok görülerek... Her yerde gördüğüm için bitti, büyüsü bozuldu. Çok tükettik" ifadelerini kullanmıştı.

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