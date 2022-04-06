Pınar Deniz'den samimi itiraf: Türkçe'yi ilkokuldan sonra öğrendim
Çocukluk yıllarını anlatan 28 yaşındaki oyuncu Pınar Deniz, "Arap kökenli bir aileden geliyorum. İlkokula kadar Türkçe bilmiyor, Arapça konuşuyordum" dedi
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Kendisi gibi oyuncu olan Yiğit Kirazcı ile ayrılığının ardından adı avukat Nail Gönenli ile anılan Pınar Deniz (28), samimi açıklamalarda bulundu.
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L’Officiel dergisinin YouTube kanalına konuk olan Deniz, hakkında bilinmeyenleri anlattı.
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Ailesinin oyunculuk hakkındaki düşüncelerini de dile getiren Pınar Deniz, "Oyunculuğa sıcak bakmayacaklarını düşündüm." diye konuştu.
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