Pis Yedili'nin Dilkopat'ı Güneş Zavrak'ın son hali görenleri şaşırttı
2011-2014 yılları arasında yayınlanan Pis Yedili dizisinde canlandırdığı Dilkopat karakteriyle hafızalara kazınan güzel oyuncu Güneş Zavrak, Instagram hesabından paylaştığı pozlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
Başrollerini Eda Ece, Kadir Doğulu, Halil Babür gibi isimlerin paylaştığı Pis Yedili dizisinde hayat verdiği Dilkopat karakteriyle tanınan genç oyuncu Güneş Zavrak, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.
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Pis Yedili'nin Dilkopat'ı Güneş Zavrak'ın son halini görenler şaşıp kalıyor.
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İşte Pis Yedili'nin Dilkopat'ı Güneş Zavrak'ın son hali:
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