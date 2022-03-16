Pis Yedili'nin Zeki'si yeni imajıyla ortaya çıktı
Bir dönemin sevilen dizisi Pis Yedili'de Zeki karakterine hayat veren genç oyuncu Ümit Erlim'in son hali görenleri şaşkına uğrattı.
2011-2014 yılları arasında Show TV ekranlarında yayınlanan gençlik dizi Pis Yedili bir döneme damga vurmuştu.
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Kadir Doğulu, Eda Ece, Uraz Kaygılaroğlu, Barış Arduç, Halil Babür gibi başarılı oyuncuarın yer aldığı dizi yıllar geçse de adından söz ettirmeyi başarıyor.
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Dizide en çok dikkat çeken karakterlerden biri de zengin ve şımarık arkadaş grubundaki Zeki karakteriydi.
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Genç oyuncu imaj değişikliğiyle adeta bambaşka birine dönüştü.
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