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Pis Yedili'nin Zeki'si yeni imajıyla ortaya çıktı

Bir dönemin sevilen dizisi Pis Yedili'de Zeki karakterine hayat veren genç oyuncu Ümit Erlim'in son hali görenleri şaşkına uğrattı.

Pis Yedili'nin Zeki'si yeni imajıyla ortaya çıktı - Resim: 1

2011-2014 yılları arasında Show TV ekranlarında yayınlanan gençlik dizi Pis Yedili bir döneme damga vurmuştu. 

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Pis Yedili'nin Zeki'si yeni imajıyla ortaya çıktı - Resim: 2

Kadir Doğulu, Eda Ece, Uraz Kaygılaroğlu, Barış Arduç, Halil Babür gibi başarılı oyuncuarın yer aldığı dizi yıllar geçse de adından söz ettirmeyi başarıyor.

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Pis Yedili'nin Zeki'si yeni imajıyla ortaya çıktı - Resim: 3

Dizide en çok dikkat çeken karakterlerden biri de zengin ve şımarık arkadaş grubundaki Zeki karakteriydi. 

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Pis Yedili'nin Zeki'si yeni imajıyla ortaya çıktı - Resim: 4

Genç oyuncu imaj değişikliğiyle adeta bambaşka birine dönüştü. 

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