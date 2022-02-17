Playboy dergisinin kurucusu için şoke eden iddia: Köpeğimize tecavüz etti

Hefner'ın esk kız arakadaşı 65 yaşındaki Sondra Theodore, tuhaf olayın Playboy Malikanesi'nde meydana geldiğini söyledi. Amerikalı aktris ve model, Pazartesi günkü Playboy Secrets of Playboy bölümü A&E Network'te şu iddialara yer verdi:

"İçeri girdiğimde o, bizim köpeğimizleydi. 'Ne yapıyorsun?' diye sordum. 'Eh, köpeklerin ihtiyaçları var' diye cevap verdi. Ben de 'Kes şunu' dedim. Onu bir daha asla köpekle yalnız bırakmadım. Gördüklerime inanamadım."