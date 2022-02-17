Playboy dergisinin kurucusu için şoke eden iddia: Köpeğimize tecavüz etti
Amerikalı iş adamı ve Playboy dergisinin kurucusu Hugh Hefner hakkında eski kız arkadaşı şoke eden bir iddia öne sürdü.
Hefner'ın esk kız arakadaşı 65 yaşındaki Sondra Theodore, tuhaf olayın Playboy Malikanesi'nde meydana geldiğini söyledi. Amerikalı aktris ve model, Pazartesi günkü Playboy Secrets of Playboy bölümü A&E Network'te şu iddialara yer verdi:
"İçeri girdiğimde o, bizim köpeğimizleydi. 'Ne yapıyorsun?' diye sordum. 'Eh, köpeklerin ihtiyaçları var' diye cevap verdi. Ben de 'Kes şunu' dedim. Onu bir daha asla köpekle yalnız bırakmadım. Gördüklerime inanamadım."
Theodore, Playboy Secrets of Playboy'un başka bir bölümünde ise eski arkadaşı PJ Masten'ın anlattığı bir iddiayı paylaştı. PJ Masten, Playboy Malikanesi'nin güvenlik şefi olan eski erkek arkadaşının kendisine, yetişkin sinema oyuncusu Linda Lovelace'ın bir köpeğe oral seks yaptığı bir hikaye anlattığını söylediğini belirtti.
Theodore, PJ'nin erkek arkadaşının, konağa geldiğinde Linda Lovelace'ın "sarhoş ve uyuşturulmuş" olduğunu söylediğini belirtti.
"Alman çobanına oral seks yaptırdılar"
Bir belgeselde ise yaşananları şöyle açıkladı:
"Birdenbire, bir Alman kurdu ortaya çıktı. Alman çobanına oral seks yaptırdılar. Yoksulluk hakkında mı konuşmak istiyorsunuz? Bu alçakça bir şey."