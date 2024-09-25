Polat çifti, fenomen Kübra Aykut'un cenazesinde ortaya çıktı

Olay, dün gece saatlerinde Sultanbeyli ilçesi Hasanpaşa Mahallesi Gişe Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sosyal medya fenomeni Kübra Aykut, evinin 5. katından aşağı düştü. Site güvenliğinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.