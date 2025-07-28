Polisin üzerine aracını sürdüğü için gözaltına alınan Dilan Çıtak'tan ilk açıklama
Bodrum'da polisin "Dur" ihtarına uymayıp, aracını polisin üzerine sürünce gözaltına alınan ve 'Görevli memura tehdit ve görevini yaptırmama' suçlarından adliyeye sevk edilen şarkıcı Dilan Çıtak, adli kontrolle serbest bırakılırken, Çıtak'tan da ilk açıklama geldi..
Kaynak: DHA
Olay, dün saat 15.30 sıralarında Muğla'nın Bodrum ilçesi Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi.
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Türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, 34 COU 280 plakalı kamyonetiyle emniyet şeridinde giderken polis tarafından durduruldu.
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Polis, Çıtak'a ehliyet ve ruhsat sordu. Bu sırada Çıtak, aracını hareket ettirdi.
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Polis ekipleri, Çıtak'a 'Dur' ihtarında bulundu.
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