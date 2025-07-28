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  4. Polisin üzerine aracını sürdüğü için gözaltına alınan Dilan Çıtak'tan ilk açıklama

Polisin üzerine aracını sürdüğü için gözaltına alınan Dilan Çıtak'tan ilk açıklama

Bodrum'da polisin "Dur" ihtarına uymayıp, aracını polisin üzerine sürünce gözaltına alınan ve 'Görevli memura tehdit ve görevini yaptırmama' suçlarından adliyeye sevk edilen şarkıcı Dilan Çıtak, adli kontrolle serbest bırakılırken, Çıtak'tan da ilk açıklama geldi..

Kaynak: DHA
Polisin üzerine aracını sürdüğü için gözaltına alınan Dilan Çıtak'tan ilk açıklama - Resim: 1

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Muğla'nın Bodrum ilçesi Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. 

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Polisin üzerine aracını sürdüğü için gözaltına alınan Dilan Çıtak'tan ilk açıklama - Resim: 2

Türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, 34 COU 280 plakalı kamyonetiyle emniyet şeridinde giderken polis tarafından durduruldu. 

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Polisin üzerine aracını sürdüğü için gözaltına alınan Dilan Çıtak'tan ilk açıklama - Resim: 3

Polis, Çıtak'a ehliyet ve ruhsat sordu. Bu sırada Çıtak, aracını hareket ettirdi. 

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Polisin üzerine aracını sürdüğü için gözaltına alınan Dilan Çıtak'tan ilk açıklama - Resim: 4

Polis ekipleri, Çıtak'a 'Dur' ihtarında bulundu. 

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