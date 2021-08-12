Popstar Mehtap pavyon günlerini gözyaşlarıyla anlattı: ''Ne bu cehennem mi?''

İşte Mehtap Yılmaz’ın açıklamalarından satır başları…

Annem ve babam ayrıldığında 11, 12 yaşındaydım. Ama onlar zaten ayrıydı… Sevgi ile büyüyen bir çocuk değildim. Anne ve babamın bir gün bile birbirini sevdiğini görmedim. Boşandıktan sonra iki çocuk babaya iki çocuk anneye verildi. Ben annem ile kaldım. Bir yaşam mücadelesine girdik.

Sekreterlik yaptım. Benzinlikte cam silip pompacılık yaptım. Biraz güzelsen, elin yüzün düzgünse insanlar seni kullanmaya çalışıyor öyle ortamlarda. Onu hissettim, mecbur bir süre bu işleri yaptım.