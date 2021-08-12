Popstar Mehtap pavyon günlerini gözyaşlarıyla anlattı: ''Ne bu cehennem mi?''
Bir döneme damgasını vuran PopStar yarışmasıyla adını duyuran şarkıcı Mehtap, TV8'de yayınlanan ''Paylaş Benimle'' programında pavyonda çalıştığı günleri anlatırken gözyaşlarına boğuldu.
Türkiye onu Ebru Gündeş, Orhan Gencebay, Armağan Çağlayan ve Bülent Ersoy’un jüri üyeliğini yaptığı Popstar Alaturka yarışmasıyla tanıdı.
Sesi ve mizacıyla dikkatleri üzerine çeken Mehtap geçmişini tüm gerçekleriyle anlattı…
O dönem bir anda Türkiye’nin gündemine oturan bu genç kadın binlerce kişinin desteğini aldı. Dobralığıyla çok sevilen Mehtap, yarışmadaki performansıyla da birinci oldu.
Yarışmadan sonra müziğe ağırlık veren Mehtap, ses getiren şarkılara imza attı. Artık zor günleri geride bırakan ünlü şarkıcı bilinmeyenlerini ekran başındakilerle paylaştı. Pavyon günlerinden, sahne hayatına merak edilenlerini anlatan Mehtap, genç kızları uyardı: Pavyon kurtuluş değil bataklıktır!
İşte Mehtap Yılmaz’ın açıklamalarından satır başları…
Annem ve babam ayrıldığında 11, 12 yaşındaydım. Ama onlar zaten ayrıydı… Sevgi ile büyüyen bir çocuk değildim. Anne ve babamın bir gün bile birbirini sevdiğini görmedim. Boşandıktan sonra iki çocuk babaya iki çocuk anneye verildi. Ben annem ile kaldım. Bir yaşam mücadelesine girdik.
Sekreterlik yaptım. Benzinlikte cam silip pompacılık yaptım. Biraz güzelsen, elin yüzün düzgünse insanlar seni kullanmaya çalışıyor öyle ortamlarda. Onu hissettim, mecbur bir süre bu işleri yaptım.
Bir kız arkadaşım, beni yemeğe çağırdı. Canlı müzik yapılan bir mekandı, arkadaşım ‘senin sesin çok güzel’ dedi. Mikrofonu bana verdiler, bir şarkı okudum. Orda bana ilgi alaka oldu, teklif geldi. ‘Burada şarkı söyler misin’ dediler, ben de kabul ettim. Orada kitlem oluştu, bir anda şarkıcı oldum. Sonra bu süreç pavyona kadar gitti.