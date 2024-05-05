Popun kraliçesi 1.6 milyon kişiyi coşturdu
Ünlü şarkıcı Madonna, Brezilya'nın Rio de Janerio şehrinde konser verdi. 1.6 milyon kişinin katıldığı ücretsiz konserde unutulmaz anlar yaşandı.
Kaynak: İHA
1 / 8
Popun kraliçesi Madonna dün Brezilya’da unutulmaz bir geceye imza attı. Rio de Janerio şehrindeki ünlü Copacabana plajında ücretsiz konser veren 65 yaşındaki sanatçıyı yaklaşık 1,6 milyon kişi izledi.
2 / 8
İngiltere’nin başkenti Londra’da Ekim ayında başlayan "Celebration Tur"un son gösterisi için plaja akın eden yüzbinlerce kişi coşkuyla “Like a Prayer”, “Vogue” ve “Express Yourself” gibi hit parçalara eşlik etti.
3 / 8
Termometreler 30 dereceyi gösterdi
Termometrelerin 30 dereceyi aştığı konser alanında izleyenlerin üzerine su sıkıldı ve ücretsiz içme suyu dağıtıldı.
4 / 8