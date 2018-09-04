Porno yıldızı din adamıyla evlendi !
Porno yıldızı Brittni De La Mora, bir papazla evlendi.
Jenna Presley adıyla tanınan cinsel içerikli film yıldızı Brittni De La Mora, bir papazla evlendi. Çift düğünden sonra mesleklerini bırakarak dindar bir hayat yaşamaya başladı.
Yetişkin filmleri sektöründe "Jenna Presley" takma adını kullanan 31 yaşındaki Brittni De La Mora, bir papazla evlendikten sonra mesleğini bırakarak dindar yaşamaya başladı. Yıldızın eşi de evlendikten sonra papazlığı bırakmak zorunda kaldı.
Brittni De La Mora, sektörden ayrıldıktan sonra dindar ve sağlıklı bir hayat sürdüğü ifade edildi. New York Post'a konuşan Mora, "Dünyanın en seksi cinsel içerikli film yıldızı seçildim. İlaçlara binlerce dolar para ödüyordum" ifadelerinde bulundu.