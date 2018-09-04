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  3. 04 Eylül 2018 18:01

Porno yıldızı din adamıyla evlendi !

Porno yıldızı Brittni De La Mora, bir papazla evlendi.

Porno yıldızı din adamıyla evlendi !

Jenna Presley adıyla tanınan cinsel içerikli film yıldızı Brittni De La Mora, bir papazla evlendi. Çift düğünden sonra mesleklerini bırakarak dindar bir hayat yaşamaya başladı.

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Porno yıldızı din adamıyla evlendi !

Yetişkin filmleri sektöründe "Jenna Presley" takma adını kullanan 31 yaşındaki Brittni De La Mora, bir papazla evlendikten sonra mesleğini bırakarak dindar yaşamaya başladı. Yıldızın eşi de evlendikten sonra papazlığı bırakmak zorunda kaldı.

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Porno yıldızı din adamıyla evlendi !

Brittni De La Mora, sektörden ayrıldıktan sonra dindar ve sağlıklı bir hayat sürdüğü ifade edildi. New York Post'a konuşan Mora, "Dünyanın en seksi cinsel içerikli film yıldızı seçildim. İlaçlara binlerce dolar para ödüyordum" ifadelerinde bulundu.

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Porno yıldızı din adamıyla evlendi !

Mora, sektörde yer aldığı zamanlarda, uyuşturucu bağımlılığının bulunduğunu ve hayatına son verme düşüncelerine sahip olduğunu belirtti.

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