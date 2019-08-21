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  3. 21 Ağustos 2019 14:13

Porno yıldızıydı, şimdi köprü altında yaşıyor

Porno film yıldızı Jenni Lee'nin, Las Vegas'ta köprü altında yaşadığı ortaya çıktı. Genç kadının bu durumu ABD'de gündem oldu.

Porno yıldızıydı, şimdi köprü altında yaşıyor

Gerçek adı Stephanie Sadorra olan Jenni Lee, 21 yaşındayken yetişkin filmlerinde başrol oynamaya başladı.

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Porno yıldızıydı, şimdi köprü altında yaşıyor

En son 2016 yılında IMDb profiline göre 'Horny Housewives' başlıklı bir yetişkin filminde göründü.

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Porno yıldızıydı, şimdi köprü altında yaşıyor

45 bin kişinin halen sadece bir web sitesindeki cinsel içerikli filmlerine abone olduğu Lee'nin, son 10 yılda hiç para kazanmadığı ortaya çıktı.

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Porno yıldızıydı, şimdi köprü altında yaşıyor

39 yaşındaki film yıldızı Jenni Lee, tünellerle ilgili belgesel yapan bir TV ekibi tarafından, ortaya çıkarıldı.

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