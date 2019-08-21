Porno yıldızıydı, şimdi köprü altında yaşıyor
Porno film yıldızı Jenni Lee'nin, Las Vegas'ta köprü altında yaşadığı ortaya çıktı. Genç kadının bu durumu ABD'de gündem oldu.
Gerçek adı Stephanie Sadorra olan Jenni Lee, 21 yaşındayken yetişkin filmlerinde başrol oynamaya başladı.
En son 2016 yılında IMDb profiline göre 'Horny Housewives' başlıklı bir yetişkin filminde göründü.
45 bin kişinin halen sadece bir web sitesindeki cinsel içerikli filmlerine abone olduğu Lee'nin, son 10 yılda hiç para kazanmadığı ortaya çıktı.