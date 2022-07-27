Poyraz Karayel'in Ayşegül'ün Burçin Terzioğlu'ndan mayolu poz
Poyraz Karayel dizisinde canlandırdığı Ayşegül karakteriyle popülerliğini kazanan Burçin Terzioğlu tatiline devam ediyor.
Poyraz Karayel dizisinde canlandırdığı Ayşegül karakteriyle popülerliğini kazanan Burçin Terzioğlu, yaz tatiline son gaz devam ediyor. Güzel oyuncunun sosyal medyadan paylaştığı mayolu pozlarına takipçilerinde büyük ilgi geldi.
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Poyraz Karayel dizisiyle ününe ün katan Burçin Terzioğlu, kariyerinde yükselmeye devam ediyor.
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Poyraz Karayel dizisindeki rol arkadaşı İlker Kalleli ile yaşadığı aşkla, beğenilen çiftler arasında yer alan Terzioğlu, ayrılık sonrasında yeni aşka yelken açtı.
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Tatiline tam gaz devam eden Terzioğlu, sık sık fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmiyor.
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