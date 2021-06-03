Poyraz Karayel'in çocuk oyuncusunu görenler tanıyamadı
İlker Kaleli ve Burçin Terzioğlu'nun başrollerinde yer aldığı Poyraz Karayel'in çocuk oyuncusu Ataberk Mutlu son hali ile görenleri şaşırttı.
Bir döneme damgasını vuran Poyraz Karayel dizisinin çocuk yıldızı Ataberk Mutlu, dizideki performansıyla her hafta alkış topluyordu.
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Dizide Sinan'ı canlandıran Ataberk Mutlu o dönem dizideki performansıyla o dönem ödülleri de topladı.
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Dizide İlker Kaleli'nin sevimli oğluna hayat veren Ataberk Mutlu, çocukluk dönemini ekranlarda geçiren Mutlu, şimdilerde eğitimine ağırlık verdi.
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Bir süredir herhangi bir projede rol almamış olan Mutlu, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyor. 15 yaşına gelen Ataberk Mutlu'nun son halini görenler ise gözlerine inanamadı.
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