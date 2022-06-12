Poyraz Karayel'in Songül'ü cesur dekoltesiyle Instagram'ı salladı
Poyraz Karayel dizisinin Songül'ü Ece Özdikici, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Ünlü oyuncunun cesur pozlarına beğeni yağdı.
Tatil sezonunu Bodrum'da açan ünlülerden biri de oyuncu Ece Özdikici oldu. Poyraz Karayel dizisinde canlandırdığı Songül karakteriyle beğeni toplayan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından iddialı paylaşımlara imza attı.
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Özdikici fotoğrafına, "Havalı fotoğraflarım çekildi. Dağılın. Bu fotoların duygusu; kankam 'solda, birazdan bak' 'Ya hemen bakmaaaaa' demiştirdir" notunu düştü.
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Ünlü oyuncunun fotoğrafları, hayranlarından da tam not aldı. Özdikici'nin fotoğrafına kısa süre içerisinde binlerce beğeni geldi.
İşte o pozlar:
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