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  3. 21 Nisan 2020 16:12

Prens Harry ve Meghan Markle’ın gizli mesajları ortaya çıktı

İngiliz kraliyet ailesinin gelini Meghan Markel ile babası Thomas Markle arasındaki gerilim bir başka boyuta taşındı.

Prens Harry ve Meghan Markle’ın gizli mesajları ortaya çıktı

İngiliz kraliyet ailesinin gelini Meghan Markel ile babası Thomas Markle arasındaki gerilim bir başka boyuta taşındı.

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Prens Harry ve Meghan Markle’ın gizli mesajları ortaya çıktı

MAHKEME DOKÜMANLARI Prens Harry ile Meghan Markle'ın, bir gazeteye karşı açtığı davanın dokümanları arasında çiftin baba Thomas Markle'a gönderdiği mesajlar da ortaya çıktı. Bu mesajlar basına da yansıdı.

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Prens Harry ve Meghan Markle’ın gizli mesajları ortaya çıktı

SAYISIZ MESAJ GÖNDERDİ Bu dokümanlara göre Meghan Markle ile Prens Harry, 19 Mayıs 2018'deki düğünleri öncesinde Thomas Markle'a onunla konuşmak istediklerini belirten çok sayıda mesaj gönderdi.

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Prens Harry ve Meghan Markle’ın gizli mesajları ortaya çıktı

TEKLİFİ REDDETTİ Mahkeme kayıtlarında ortaya çıkan ve basına da yansıyan bu mesajlara göre Meghan ve Harry, Thomas Markle'a gönderdikleri bu mesajlarda onun sağlığından endişe ettiklerini ve eğer isterse evine güvenlik görevlisi gönderebileceklerini belirtti.

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