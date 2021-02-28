  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 28 Şubat 2021 22:09

Prens Harry’den olay yaratan açıklama

İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılmalarıyla olay yaratan Prens Harry ve Meghan Markle çifti, yeni bir haberle gündeme geldi.

Prens Harry’den olay yaratan açıklama

İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılmalarıyla olay yaratan Prens Harry ve Meghan Markle çifti, yeni bir haberle gündeme geldi.

1/ 19
Prens Harry’den olay yaratan açıklama

Geçtiğimiz günlerde kraliyet ailesinin üst düzey görevlerine dönmeme kararı aldığını ve görevini ailenin başka üyelerine devredeceğini resmen bildiren Harry, yeni açıklamasıyla gündeme oturdu.

2/ 19
Prens Harry’den olay yaratan açıklama

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Sussex Dükü Harry ve eşi Meghan Markle'ın kraliyet görevlerini bırakarak kendi kazandıklarıyla geçinme kararı alması İngiltere ve dünya gündeminden düşmüyor.

3/ 19
Prens Harry’den olay yaratan açıklama

Kraliyet'teki görevinden ayrılması merak konusu olan Sussex Dükü Harry sessizliğini 'The Late Late Show' talk show programında sunucu James Corden'a bozdu.

4/ 19
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM