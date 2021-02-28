Prens Harry’den olay yaratan açıklama
İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılmalarıyla olay yaratan Prens Harry ve Meghan Markle çifti, yeni bir haberle gündeme geldi.
İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılmalarıyla olay yaratan Prens Harry ve Meghan Markle çifti, yeni bir haberle gündeme geldi.
Geçtiğimiz günlerde kraliyet ailesinin üst düzey görevlerine dönmeme kararı aldığını ve görevini ailenin başka üyelerine devredeceğini resmen bildiren Harry, yeni açıklamasıyla gündeme oturdu.
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Sussex Dükü Harry ve eşi Meghan Markle'ın kraliyet görevlerini bırakarak kendi kazandıklarıyla geçinme kararı alması İngiltere ve dünya gündeminden düşmüyor.