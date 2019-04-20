Prens Muhammed bin Selman hostesi sosyal medyayı salladı
Kadınlara uyguladıkları katı yasaklarla bilinen Suudi Arabistan'da sosyal medya veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın Yunan hostesi Katsogresaki Kiriaki'yi konuşuyor.
Suudi Arabistan veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın Yunan hostesi Katsogresaki Kiriaki sosyal medyanın gündeminde.
Felsefe bölümü mezunu Kiriaki, dünyayı dolaşma hayalini gerçekleştirmek için Emirates hava yollarında işe başlamış.
Daha sonra özel uçuşlar için seçilen Kiriaki, Suudi Kraliyet ailesi için olduğunu bilmeden bir dizi sınavdan geçmiş.