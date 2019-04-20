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  3. 20 Nisan 2019 12:25

Prens Muhammed bin Selman hostesi sosyal medyayı salladı

Kadınlara uyguladıkları katı yasaklarla bilinen Suudi Arabistan'da sosyal medya veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın Yunan hostesi Katsogresaki Kiriaki'yi konuşuyor.

Prens Muhammed bin Selman hostesi sosyal medyayı salladı

Suudi Arabistan veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın Yunan hostesi Katsogresaki Kiriaki sosyal medyanın gündeminde.

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Prens Muhammed bin Selman hostesi sosyal medyayı salladı

Felsefe bölümü mezunu Kiriaki, dünyayı dolaşma hayalini gerçekleştirmek için Emirates hava yollarında işe başlamış.

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Prens Muhammed bin Selman hostesi sosyal medyayı salladı

Daha sonra özel uçuşlar için seçilen Kiriaki, Suudi Kraliyet ailesi için olduğunu bilmeden bir dizi sınavdan geçmiş.

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Prens Muhammed bin Selman hostesi sosyal medyayı salladı

5 yabancı dil bilen Kiriaki sürecin sonunda Selman’ın özel hostesi olurken, Veliaht Prens’e tüm yolculuklarında eşlik ediyor.

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