Prenses Diana'nın hiç görülmemiş mektupları ortaya çıktı
Prenses Diana'nın kişisel buhran geçirdiği zorlu dönemde kendisine destek olan arkadaşına yazdığı ve daha önce hiç görülmemiş mektupları ortaya çıktı. Diana'nın aile dostu Roger Bramble ile 'sıcak ve şefkatli' yazışmaları, onun Prens Charles'tan boşanma dönemini içeriyor.
Mektuplara göre, Diana ayrıca Andrew Morton'un 1993'te yazdığı biyografi kitabında kendisinin intihara teşebbüs ettiğini ortaya çıkarmasının ardından katlandığı 'korkunç haftayı' da Bramble ile paylaştı.
NTV'de yer alan habere göre; Diana, Kraliçe Elizabeth'ten 'patron' diye bahsettiği mektuplarda, 'yaklaşan boşanmayla ilgili sıradan işlerden' bahsetti.
Diana'nın kendisi gibi bale ve opera hayranı olan ve birlikte şık mekanlarda öğle yemekleri yediği dostu Bramble'a Ağustos 1990 ile Mayıs 1997 tarihleri arasında yazdığı 36 mektup bulunuyor.