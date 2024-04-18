Prison Break'in 6. sezon fragmanı sosyal medyayı karıştırdı
Dünyanın en iyi dizileri arasında gösterilen Prison Break'in 6. sezonu merakla beklenirken, sosyal medya yayınlanan fragman ortalığı karıştırdı.
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Heyecan verici hikayesi, sürükleyici aksiyon sahneleri ve etkileyici karakterleriyle dünyayı kasıp kavuran Prison Break dizisinin 6. sezon fragmanı sosyal medyaya düştü.
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Ancak yayınlanan fragmanın Prison Break hayranı olan bir izleyici tarafından hazırlandığı ortaya çıktı.
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Dizinin hayranları ''fan-made'' yazısını görünce hayal kırıklığına uğradı.
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