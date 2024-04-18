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  4. Prison Break'in 6. sezon fragmanı sosyal medyayı karıştırdı

Prison Break'in 6. sezon fragmanı sosyal medyayı karıştırdı

Dünyanın en iyi dizileri arasında gösterilen Prison Break'in 6. sezonu merakla beklenirken, sosyal medya yayınlanan fragman ortalığı karıştırdı.

Prison Break'in 6. sezon fragmanı sosyal medyayı karıştırdı - Resim: 1
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Prison Break'in 6. sezon fragmanı sosyal medyayı karıştırdı - Resim: 2

Heyecan verici hikayesi, sürükleyici aksiyon sahneleri ve etkileyici karakterleriyle dünyayı kasıp kavuran Prison Break dizisinin 6. sezon fragmanı sosyal medyaya düştü.

 

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Prison Break'in 6. sezon fragmanı sosyal medyayı karıştırdı - Resim: 3

Ancak yayınlanan fragmanın Prison Break hayranı olan bir izleyici tarafından hazırlandığı ortaya çıktı.

 

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Prison Break'in 6. sezon fragmanı sosyal medyayı karıştırdı - Resim: 4

Dizinin hayranları ''fan-made'' yazısını görünce hayal kırıklığına uğradı. 

 

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