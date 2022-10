PSG'nin yengesinden yatak odası itirafı: ''Her gün cinsel ilişkiye giriyoruz''

"HER GÜN CİNSEL İLİŞKİYE GİRİYORUZ"

Movistar+'ın en başarılı programlarından biri olan La Resistencia'ya konuk olan Pilar Rubio verdiği röportajda kendisine sorulan "Son 30 günde kaç kez cinsel ilişkiye girdiniz?" sorusuna tüm samimiyetiyle cevap verirken, "Her gün! Madrid'de olduğum günler dışında Paris'teysem her gün yapıyoruz. Çocuklarımızı 21.30'da yatırırız ve sonra Sergio ile baş başa kalırız. Cinsel ilişki hayattır." dedi.