Rafet El Roman güzel isimle yakalandı
Rafet El Roman, çocuklarının annesi Tuba Altıntop’tan 2013’te ayrılmıştı. 2014’te nikah masasına oturduğu Ceren Kaplakarslan’dan ise 2016’da olaylı bir şekilde boşanmıştı.
Posta Gazetesi'nin haberine göre; Rafet El Roman, önceki akşam bir TV kanalındaki evlilik programına katılıp kısmetini arayan Özlem Kaygusuz ile görüntülendi.
Teşvikiye’de bir kafede eğlenen ikili, el ele dışarı çıktı. Ancak objektifleri fark edince ayrıldılar.
Rafet El Roman, Özlem Kaygusuz’u kafenin yakınındaki evinde ağırladı. “Hanımefendi ile bir projemiz var” açıklamasını yaptı.