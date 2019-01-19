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  3. 19 Ocak 2019 12:14

Rafet El Roman güzel isimle yakalandı

Rafet El Roman, çocuklarının annesi Tuba Altıntop’tan 2013’te ayrılmıştı. 2014’te nikah masasına oturduğu Ceren Kaplakarslan’dan ise 2016’da olaylı bir şekilde boşanmıştı.

Rafet El Roman güzel isimle yakalandı

Posta Gazetesi'nin haberine göre; Rafet El Roman, önceki akşam bir TV kanalındaki evlilik programına katılıp kısmetini arayan Özlem Kaygusuz ile görüntülendi.

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Rafet El Roman güzel isimle yakalandı

Teşvikiye’de bir kafede eğlenen ikili, el ele dışarı çıktı. Ancak objektifleri fark edince ayrıldılar.

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Rafet El Roman güzel isimle yakalandı

Rafet El Roman, Özlem Kaygusuz’u kafenin yakınındaki evinde ağırladı. “Hanımefendi ile bir projemiz var” açıklamasını yaptı.

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Rafet El Roman güzel isimle yakalandı

İkili, Rafet El Roman’ın Teşvikiye’deki evine girerken objektiflere takıldı.

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