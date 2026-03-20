Rafet El Roman sessiz sedasız nişanlandı! Üçüncü kez evleniyor
Daha önce iki kez evlilik yapan ve üç çocuk babası olan şarkıcı Rafet El Roman, üçüncü kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.
Ünlü şarkıcı Rafet El Roman, aşk hayatındaki suskunluğunu ilan ettiği nişan haberiyle bozdu. Nişantaşı’nda bir mekandan çıkarken görüntülenen ünlü sanatçı, parmağındaki alyansı basın mensuplarına göstererek evlilik yolunda ilk adımı attığını resmen açıkladı.
Gönlünü müzik öğretmenine kaptırdı
Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Rafet El Roman, merak edilen nişanlısının kimliğini de ilk kez paylaştı. Yanındaki ismin sahnelerinde birlikte çalıştığı şarkıcı ve müzik öğretmeni Aleyna İlhan olduğunu belirten sanatçı, mutlu birlikteliklerini ciddiyete döktüklerini söyledi. El Roman, nişanlısının Azerbaycanlı olduğunu ve halk tarafından pek tanınmadığını dile getirdi.
"Üç ay önce yüzükleri taktık"
57 yaşındaki sanatçı, "Yaklaşık üç ay önce kendi aramızda nişanlandık. Evlilik, iki kişi arasında kurulan çok önemli ve kutsal bir birliktelik. Şu an süreç devam ediyor, resmi nikah henüz kıyılmadı ancak hazırlıklar içerisindeyiz." diye konuştu.
İki kez evlenmişti
Üçüncü kez evlenmeye hazırlanan Rafet El Roman, düğün tarihiyle ilgili sorulara ise henüz net bir gün belirlemedikleri cevabını verdi. İlk evliliğini Tuğba Altıntop, ikinci evliliğini ise Ceren Kaplakarslan ile yapan sanatçının 3 çocuğu var.