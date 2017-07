Rafet El Roman'dan çok özel itiraflar: 1 yılda 20 kadınla birlikte oldum

"SEKS OLMAZSA O İLİŞKİDE DURMAM"



Özel hayatında başarısız olduğunu dile getiren şarkıcı, "Son boşanmamın üzerinden bir yıl geçti. Bu arada 20 kadınla görüştüm, birlikte oldum. bunlardan ancak 3'üyle gerçek bir şey yaşayabilirim. Aynısı erkekler için de geçerli. Tekrar evlenmem demiyorum, evlenirim ama çocuk sahibi olmam. Mantık evliliği yaparım. Mutlaka evlilik sözleşmesi de yaparım. Herkese de tavsiye ederim. Çünkü Tuğba ile boşanmam 3 yıl sürdü. Arada sözleşme yoktu, daha masalsı bir evlilik anlayışım vardı. Ama son evliliğim 6 ayda bitti gitti. Hiçbir kadını sonsuza kadar sevemem. Daha güzelini görünce, yön değiştiririm. Sadece fiziki güzellikten söz etmiyorum. Mesela aşırı kıskançlık beni bitme noktasına getirir. Benim için cinsellik her şey. Tamam duygusal bir adamım ama ten uyuşmazsa, seks olmazsa o ilişkide hiç durmam. Beni tatmin etmiyorsa öyle bir ilişki istemem. Çok romantiğim, çok duygusalım. Günün her anını o kadınla yaşamayı severim. Ama cinselliği uymuyorsa her şey biter" şeklinde konuştu.