Rafet El Roman'dan çok özel itiraflar: 1 yılda 20 kadınla birlikte oldum
Ünlü şarkıcı Rafet El Roman, özel hayatına dair çok konuşulacak bir röportaja imza attı.
Posta Gazetesi'nden Canan Danyıldız'a konuşan Rafet El Romen, yaşam tarzını ve aşka bakışını değiştirdiğini, artık masum aşkları önemsemediğini, evlilik ve aile kurmak gibi düşünceleri de geride bıraktığını söyledi.
"UTANDIĞIM OLDU"
Anı yaşadığını belirten 48 yaşındaki şarkıcı, "Kimse bana fazla bağlanmasın ya da sorumluluk almayayım istiyorum. Dilim yanmadı. Her şeyi iyi ki yaşamışım. Kimseyi suçlamıyorum. Yaptığım yanlışlardan utandığım oldu. Ama bunu sürdürmem. Doğal yaşamaya çalışıyorum, hayat samimi olmalı. Kendimi olmadığım biri gibi göstermedim. Kime isyanım, öfkem varsa herkese yansıttım. Gerçektim. Ne yaşadıysam yaşadım ama iyi bir şarkıyla yine herkesin sevgisini kazandım. Şanslı bir adamım” dedi.
"SEKS OLMAZSA O İLİŞKİDE DURMAM"
Özel hayatında başarısız olduğunu dile getiren şarkıcı, "Son boşanmamın üzerinden bir yıl geçti. Bu arada 20 kadınla görüştüm, birlikte oldum. bunlardan ancak 3'üyle gerçek bir şey yaşayabilirim. Aynısı erkekler için de geçerli. Tekrar evlenmem demiyorum, evlenirim ama çocuk sahibi olmam. Mantık evliliği yaparım. Mutlaka evlilik sözleşmesi de yaparım. Herkese de tavsiye ederim. Çünkü Tuğba ile boşanmam 3 yıl sürdü. Arada sözleşme yoktu, daha masalsı bir evlilik anlayışım vardı. Ama son evliliğim 6 ayda bitti gitti. Hiçbir kadını sonsuza kadar sevemem. Daha güzelini görünce, yön değiştiririm. Sadece fiziki güzellikten söz etmiyorum. Mesela aşırı kıskançlık beni bitme noktasına getirir. Benim için cinsellik her şey. Tamam duygusal bir adamım ama ten uyuşmazsa, seks olmazsa o ilişkide hiç durmam. Beni tatmin etmiyorsa öyle bir ilişki istemem. Çok romantiğim, çok duygusalım. Günün her anını o kadınla yaşamayı severim. Ama cinselliği uymuyorsa her şey biter" şeklinde konuştu.