Rafet El Roman'dan Tuğba Altıntop'a yanıt

Ödülünü tüm sağlık çalışanlarına affeden şarkıcı, "25 yılın sonu böyle kötü bir zamana geldi. Koronalı günler... O yüzden ödülümü ülkede sağlık çalışanlarına adamak istiyorum. Onlar zorlu bir süreçten geçtiler ve yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyorlar" dedi.