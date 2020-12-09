Rafet El Roman'dan Tuğba Altıntop'a yanıt
Müzik hayatındaki 25'inci yılı geride bırakan Rafet El Roman, bu yıl dördüncüsü düzenlenen Türkiye Altın Marka Ödül Töreni'nde 'Onur Ödülü'ne layık görüldü.
Müzik hayatındaki 25'inci yılı geride bırakan Rafet El Roman, bu yıl dördüncüsü düzenlenen Türkiye Altın Marka Ödül Töreni'nde 'Onur Ödülü'ne layık görüldü.
Ödülünü tüm sağlık çalışanlarına affeden şarkıcı, "25 yılın sonu böyle kötü bir zamana geldi. Koronalı günler... O yüzden ödülümü ülkede sağlık çalışanlarına adamak istiyorum. Onlar zorlu bir süreçten geçtiler ve yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyorlar" dedi.
Yıllara meydan okuyan 52 yaşındaki sanatçı, genç kalmanın sırrını söyle anlattı: "Hiç gece hayatım yoktur. Sigaram, alkolüm yoktur. Uyku düzenime, yemek düzenime dikkat ederim. İşimi çok severim. Sağlık yürüyüşlerimi, sporumu yaparım. Bunu 16-18 yaşından beri yaptığınızda formda kalıyorsunuz. Kendinizi pozitif yönlendirmeye çalışın. Herkese önerim bu."