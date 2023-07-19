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  4. Rahatlığıyla şaşırttı: Nesrin Cavadzade bikinisini çıkarıp üstsüz güneşlendi

Rahatlığıyla şaşırttı: Nesrin Cavadzade bikinisini çıkarıp üstsüz güneşlendi

Bir markanın daveti üzerine Bodrum’a giden Nesrin Cavadzade, üstsüz güneşlenince olanlar oldu.

Rahatlığıyla şaşırttı: Nesrin Cavadzade bikinisini çıkarıp üstsüz güneşlendi - Resim: 1

Nesrin Cavadzade önceki gün Bodrum, Torba’da kaldığı otelin iskelesinde görüntülendi. 

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Rahatlığıyla şaşırttı: Nesrin Cavadzade bikinisini çıkarıp üstsüz güneşlendi - Resim: 2

BİKİNİSİ KAYDI 
Denize giren oyuncu dubalara yaslandığı sırada bikinisinin üstü kaydı.

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Rahatlığıyla şaşırttı: Nesrin Cavadzade bikinisini çıkarıp üstsüz güneşlendi - Resim: 3

Bikinisini düzelten Cavadzade iskeleye döndüğü zaman meraklı bakışlara aldırmadan üstünü çıkardı ve öylece uzandı. 

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Rahatlığıyla şaşırttı: Nesrin Cavadzade bikinisini çıkarıp üstsüz güneşlendi - Resim: 4

Üstsüz bir şekilde güneşlenen Nesrin Cavadzade rahatlığıyla şaşırttı.

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