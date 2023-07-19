Rahatlığıyla şaşırttı: Nesrin Cavadzade bikinisini çıkarıp üstsüz güneşlendi
Bir markanın daveti üzerine Bodrum’a giden Nesrin Cavadzade, üstsüz güneşlenince olanlar oldu.
Nesrin Cavadzade önceki gün Bodrum, Torba’da kaldığı otelin iskelesinde görüntülendi.
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BİKİNİSİ KAYDI
Denize giren oyuncu dubalara yaslandığı sırada bikinisinin üstü kaydı.
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Bikinisini düzelten Cavadzade iskeleye döndüğü zaman meraklı bakışlara aldırmadan üstünü çıkardı ve öylece uzandı.
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Üstsüz bir şekilde güneşlenen Nesrin Cavadzade rahatlığıyla şaşırttı.
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