Ramazan geldi böyle oldu demiştik ama... Defne Samyeli plajdan paylaşım sezonunu açtı
Cesur sahne kıyafetleri ve tatil pozlarıyla adından sıkça bahsettiren hatta paylaşımlarıyla "hem 50 yaşında hem de 2 çocuk annesi olduğuna kim inanır" dedirten Defne Samyeli plajdan paylaşım sezonunu açtı
Spikerlik kariyerine oyunculuk ve şarkıcılığı da ekleyen Defne Samyeli, tatile çıktı. Karayipler tatilinden paylaşım yapmayı ihmal etmeyen Samyeli, plajda verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.
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Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem olurken Samyeli fit haliyle dikkat çekerken, bikinili bir fotoğraf paylaşmayan Defne Samyeli "Ramazan geldi ya ondan herhalde" dedirtmişti.
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Ancak Defne Samyeli'nden yıllara meydan okuyan mayolu paylaşım geldi ve Samyeli mayolu pozları'nı takipçilerinin beğenisine sundu.
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İşte Defne Samyeli'nin daha önce paylaşıp sosyal medyayı sallayan diğer cesur pozları...
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