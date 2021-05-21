Ramo ve Bir Zamanlar Çukurova yıldızları bomba gibi dizi ile ekranlara dönüyor
Kanunsuz Topraklar dizisi için Ramo ve Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yıldız isimleri Esra Bilgiç ve Uğur Güneş yeni bir diziyle ekranlara geliyor.
Kanunsuz Topraklar dizisi için Ramo ve Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yıldız isimleri birleşti. Esra Bilgiç ve Uğur Güneş, yeni dizilerinin setinden paylaştı.
Geçtiğimiz haftalarda Show TV ekranlarında yayımlanan Ramo dizisi final yaptı. Murat Yıldırım ile başrol oynayan Esra Bilgiç, Ramo'nun ardından hız kaybetmedi. Yeni dizisi için anında anlaştı. Bilgiç, Kanunsuz Topraklar dizisinde Bir Zamanlar Çukurova'da boy gösteren Uğur Güneş'le rol alacak.
ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrılmasıyla hayranlarını üzen Uğur Güneş, hazırlıklara başladı. Yeni dizisi Kanunsuz Topraklar için spor salonundan çıkmaz oldu.
Geçtiğimiz hafta kostüm provası yapılan dizi için şimdi de son hazırlıklar yapılıyor. Setten son fotoğraflar ise başrol oyuncuları Esra Bilgiç ve Uğur Güneş'ten geldi.