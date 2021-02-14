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  3. 14 Şubat 2021 21:41

Ramo'da sürpriz ayrılık

Güzel oyuncunun akıbeti merak ediliyor. Ramo dizisinin başrol oyuncusu Esra Bilgiç'in kadrodan ayrılacağı iddiası merak ediliyor.

Ramo'da sürpriz ayrılık

Ramo'da ayrılık furyası! Güzel oyuncunun akıbeti merak ediliyor. Ramo dizisinin başrol oyuncusu Esra Bilgiç'in kadrodan ayrılacağı iddiası merak ediliyor. Düğün gününde gerçekleştirilen saldırı sonrasında Sibel yaralanmıştı. Daha sonrasında Sibel'in bulunduğu hastanede yaşanan patlama büyük merakla takip edildi. Gelişmeler sonrasında Sibel'in diziye veda edeceği iddiası hayranları tarafından merak ediliyor. Dizinin yapımcıları ve Esra Bilgiç tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.

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Ramo'da sürpriz ayrılık

RAMO SİBEL DİZİYE VEDA MI ETTİ?
Ramo'nun son bölümünde hastane odasında alınan örnekler cesedin Sibel'e ait olduğunu ortaya çıkardı. Yeni bölüme ilişkin yayınlanan görsellerde ise Sibel'in olması oyuncunun yarışmaya veda etmediğini gösterdi. Yeni bölümde Sibel'in ölmediği ve Mazhar tarafından tutsak olduğu ekranlara yansıdı.

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Ramo'da sürpriz ayrılık

RAMO SON BÖLÜM ÖZETİ
Mazhar partonlarından da aldığı emirle Ramo'yu ortadan kaldırmak için harekete geçmiştir. Ramo ne kadar inanmak istemese de hastane odasında alınan örnekler cesedin Sibel'e ait olduğunu gösteriyordur. Ramo ailesini bile dinlemeden her yerde Sibel'e ait bir iz arıyordur.

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Ramo'da sürpriz ayrılık

Ramo- 'nun her eylemi İstanbul'un büyük patronlarını biraz daha rahatsız eder. Mazhar partonlarından da aldığı emirle Ramo'yu ortadan kaldırmak için harekete geçmiştir.

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