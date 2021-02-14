Ramo'da sürpriz ayrılık
Güzel oyuncunun akıbeti merak ediliyor. Ramo dizisinin başrol oyuncusu Esra Bilgiç'in kadrodan ayrılacağı iddiası merak ediliyor.
Ramo'da ayrılık furyası! Güzel oyuncunun akıbeti merak ediliyor. Ramo dizisinin başrol oyuncusu Esra Bilgiç'in kadrodan ayrılacağı iddiası merak ediliyor. Düğün gününde gerçekleştirilen saldırı sonrasında Sibel yaralanmıştı. Daha sonrasında Sibel'in bulunduğu hastanede yaşanan patlama büyük merakla takip edildi. Gelişmeler sonrasında Sibel'in diziye veda edeceği iddiası hayranları tarafından merak ediliyor. Dizinin yapımcıları ve Esra Bilgiç tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.
RAMO SİBEL DİZİYE VEDA MI ETTİ?
Ramo'nun son bölümünde hastane odasında alınan örnekler cesedin Sibel'e ait olduğunu ortaya çıkardı. Yeni bölüme ilişkin yayınlanan görsellerde ise Sibel'in olması oyuncunun yarışmaya veda etmediğini gösterdi. Yeni bölümde Sibel'in ölmediği ve Mazhar tarafından tutsak olduğu ekranlara yansıdı.
RAMO SON BÖLÜM ÖZETİ
Mazhar partonlarından da aldığı emirle Ramo'yu ortadan kaldırmak için harekete geçmiştir. Ramo ne kadar inanmak istemese de hastane odasında alınan örnekler cesedin Sibel'e ait olduğunu gösteriyordur. Ramo ailesini bile dinlemeden her yerde Sibel'e ait bir iz arıyordur.