Rapçi Kolera'nın yıllar içindeki değişimiyle şaşırttı
Türk Rap dünyasının ustalarından Sagopa Kajmer'in kendisi gibi Rapçi olan eski eşi Kolera'nın değişimi karşısında görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
40 yaşındaki ünlü rapçi Kolera, paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyanın gündemine oturdu.
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2006 yılında Ünlü rapçi Sagopa Kajmer asıl adı Yunus Özyavuz ile evlenen Kolera, 2017 yılında boşanmıştı.
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Hayranları Kolera'nın fotoğrafına çok sayıda yorum yaptı. Kolera, yoğun ilgi sonrası "Sevdiniz bu fotoları gündem olmuşuz X'te." dedi.
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