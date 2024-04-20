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Rapçi Kolera'nın yıllar içindeki değişimiyle şaşırttı

Türk Rap dünyasının ustalarından Sagopa Kajmer'in kendisi gibi Rapçi olan eski eşi Kolera'nın değişimi karşısında görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Rapçi Kolera'nın yıllar içindeki değişimiyle şaşırttı - Resim: 1

40 yaşındaki ünlü rapçi Kolera, paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Rapçi Kolera'nın yıllar içindeki değişimiyle şaşırttı - Resim: 2

2006 yılında Ünlü rapçi Sagopa Kajmer asıl adı Yunus Özyavuz ile evlenen Kolera, 2017 yılında boşanmıştı.

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Rapçi Kolera'nın yıllar içindeki değişimiyle şaşırttı - Resim: 3

Hayranları Kolera'nın fotoğrafına çok sayıda yorum yaptı. Kolera, yoğun ilgi sonrası "Sevdiniz bu fotoları gündem olmuşuz X'te." dedi.

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Rapçi Kolera'nın yıllar içindeki değişimiyle şaşırttı - Resim: 4
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