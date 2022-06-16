Recep İvedik 7'den ilk kareler paylaşıldı
Şahan Gökbakar’ın başrolünde yer aldığı ve çekimleri geçtiğimiz günlerde başlayan ‘Recep İvedik 7’nin setinden ilk kareler yayınlandı.
Togan Gökbakar’ın yönetmenliğini, Şahan Gökbakar’ın başrolünü üstlendiği ‘Recep İvedik 7’ filmi çok yakında sadece Disney+’ta yerini alacak.
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Çekimleri geçtiğimiz günlerde başlayan ‘Recep İvedik 7’nin setinden ilk kareler paylaşıldı.
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Filmde Şahan Gökbakar'a Öznur Serçeler, İrfan Kangı, Murat Ergür, Eray Türk ve Nurullah Çelebi eşlik ediyor.
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NTV'de yer alan habere göre, gişe rekortmeni serinin yeni filminde, şehir hayatı ve ekonomik koşullardan bunalan Recep İvedik, en yakın arkadaşı Nurullah’ı da yanına alarak babaannesinden kendisine miras kalan köy evine gitmeye karar verir.
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