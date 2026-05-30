Reha Muhtar apar topar hastaneye kaldırıldı
Deneyimli gazeteci ve televizyon habercisi Reha Muhtar, Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan evinde önceki gün aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. İlçedeki özel bir hastanede müsabaka altına alınan 66 yaşındaki ünlü televizyoncunun yapılan ilk tetkiklerinde kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Muhtar’ın hastanedeki tedavisinin hassasiyetle sürdürüldüğü öğrenildi.
Deniz Uğur: "Çocuklarımızla Hastaneye Doğru Yoldayız"
Reha Muhtar’ın sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama, eski eşi oyuncu Deniz Uğur’dan geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Uğur, haberi alır almaz çocukları Mina ve Poyraz ile birlikte Bodrum'a hareket ettiklerini belirtti.
Deniz Uğur, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Çanakkale'deki yazlığımızdayken Reha Muhtar'ın Bodrum'da hastaneye kaldırıldığı haberini aldık. Çocuklarımız Mina ve Poyraz'ın babalarının sağlık durumlarını takip etmeleri ve yanında olmaları amacıyla hastaneye doğru yolculuk halindeyiz. Hayırlı dualarınızı esirgememenizi diliyoruz. Bu süreçte bize destek olan bütün dostlarımıza teşekkür ederiz"