Reha Muhtar'dan Deniz Uğur'a olay sözler: Her enflasyon çıktığında dava açıyor
Kızına şiddet uyguladığı iddialarıyla gündeme gelen Reha Muhtar, velayet davası açan Deniz Uğur'a ''Her enflasyon çıktığında çocukları kaçırıp velayet davası açıyor'' diyerek tepki gösterdi.
Deniz Uğur, çocuklarının babası Reha Muhtar'ın 13 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla şikayette bulunmuştu.
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Mina'nın velayeti 2 ay süreyle Uğur'a verilmiş, Poyraz ise Muhtar'da kalmıştı. Uğur, 11 Ekim’de yeni bir dava açtı.
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Uğur, Muhtar'ın akli melekelerinin yerinde olmadığını, tanıkların anlatımına göre intihar eğilimi olduğunu öne sürdü. Cezai ehliyetinin olup olmadığı incelenmeden çocukların babalarıyla yalnız görüşmelerinin tehlikeli olduğunu belirten oyuncu, Muhtar'ın sağlık kuruluşuna sevk edilmesi talep etti.
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Bu gelişmelerin ardından suskunluğunu sosyal medya hesabından bozan Reha Muhtar, çocuklarının annesi Deniz Uğur hakkında bir paylaşım yaptı.
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